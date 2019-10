Müdafiə Nazirliyinin idarə rəisi işdən çıxarılıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Müdafiə naziri Zakir Həsənovun imzaladığı müvafiq əmrlə nazirliyin Hüquq İdarəsinin rəisi, polkovnik Rauf Kişiyev yaş həddi ilə əlaqədar ehtiyata buraxılıb.

Nazirin digər əmri ilə həmin vəzifəyə polkovnik Emin Əzimzadə təyin edilib



