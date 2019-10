Şimali Koreya lideri Kim Çen In Koreya yarımadasının ən yüksək zirvəsi olan Pektusan dağına çıxıb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Prezidentin ağ at belində qarlı dağ başına çıxmağı diqqətdən qaçmayıb.

Qeyd edək ki, Pektusan dəniz səviyyəsindən 2750 m yüksəklikdədir.

Milli.Az

