37 yaşlı rus müğənnisi Vera Brejneva açıq-saçıq fotosunu paylaşıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, müğənni çılpaq fotosunu "İnstagram" səhifəsində yayımlayıb.

Brejneva, sevənləri ilə xoş xəbərlər paylaşmağa hazırlaşdığını qeyd edib.

Foto izləyicilər tərəfindən çox bəyənilib. Onlar ifaçının ideal bədən quruluşuna olan heyranlıqlarını gizlətməyiblər.

Sözügedən fotonu təqdim edirik:

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.