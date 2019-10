“Namiq Qaraçuxurlunun maşınının təkəri məndən böyükdü” - QALMAQALLI AÇIQLAMA - VİDEO - FOTO

ARB TV-nin efirində yayımlanan "Səhər-səhər" verilişinin növbəti qonağı yazar Kəramət Böyükçöl olub.



Milli.Az bildirir ki, meyxana ilə bağlı tənqidi fikirlərinə aydınlıq gətirən Kəramət Böyükçöl Namiq Qaraçuxurlunun səsləndirdiyi fikirlərdən də söz açıb və ona cavab verib. O deyib ki, meyxananı tənqid etdiyinə görə, onu psixoloji problemi olan adam kimi qələmə veriblər:



"Meyxananı tənqid etmişdim, üstümə necə gəldilər? Mehman Əhmədli barəmdə demişdi ki, onu başa salmaq yox, onun ağzına yumruqla vurmaq lazımdır. Namiq Qaraçuxurlu gedib toydan 10 min manat alıb, çıxıb açıqlama verib ki, Kəramət Böyükçölün psixoloji problemləri var. Əlbəttə, sən mənim haqqımda elə deyəcəksən, çünki sənin çörəyin ondan çıxır. Sənin elə maşınının təkəri məndən böyükdü. Sadəcə olaraq, onların çörəyi insanların cahilliyindən çıxır".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.