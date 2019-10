Ərdoğan “Barış pınarı”nın başa çatması üçün şərti açıqlayıb

“Fransa prezidenti Emmanuel Makrona Ruanda, Əlcəzairdə törədkikləri qətlimaları xatırladaraq dedim ki, yüz minlərlə insanı siz qətl edibsiz: “Güzgüyə yaxşı baxın”.

“Report” xəbər verir ki, bunu Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İnkişaf və Ədalət Partiyasının (AKP) parlamentdəki farksiyasının genişlənmiş toplantısında bildirib.

Türkiyə prezidenti antiterror əməliyyatının hədəflərindən və görəcəkləri işlərdən danışıb:

“Bu bölgədə bütün plan və işlərimiz gördük, görürük. Türkiyə tarixinin heç bir dönəmində mülki sakinləri qətlə yetirməyib. Bizim inancımız, mədəniyyətimiz və əxlaqımız buna imkan vermir. Bizi qətliamda ittiham edənlərin tarixi mülki sakinlərin qətliamı hadisəsi doludur”.

“Türkiyə tarixində terror qruplaşması ilə bir masa araxasında oturmaq yoxdur və olmayacaq. Bir masaya oturulsa belə bir nəticə əldə edilməyəcəyini bilirik. Bununla bağlı bizi axtarıb, danışıq aparmaq istəyənlərə deyirik, Türkiyənin müttəfqiliyinin göz ardına alıb, terror qruplaşmasının könlünü xoş etmək istəyirsiz, bizim şərtimiz bu gecə bütün terrorçuların elan etidyimiz 32 km-lik təhlükəsizlik bölgədən çıxmasıdır. Onda bizim “Barış pınarı” aniterror əməliyyatı başa çatacaq. Yox, terrorçuları qorumaq istəyirlərsə, o zaman yenə də onların bölgədən çıxması lazımdır. Yox, terrorçular vasitəsi ilə bizə təzyiq etmək istəyirlərsə, bağışlayın, biz buna icazə verməyəcəyik.

Terrorçuları təqib etdik, edəcəyik. Hazırda 1220 km–lik ərazini terrorçulardan təmizlədik”, -deyə Türkiyə prezidenti bildirib

Rəcəb Tayyib Ərdoğan ABŞ-ın sanksiyalarına münasibət bildirərək, qarşı trəfi siyasətdən xəbərsizlikdə ittiham edib : “Siyasət emosionallıq deyil, insan və ölkəni idarəetmə sənətidir”.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.