“Adobe” məhsullarında 80-dən çox boşluq aradan qaldırılıb

"Adobe" şirkəti "Acrobat" və "Acrobat Reader", "Experience Manager" və "Download Manager" məhsullarında mövcud olan 82 boşluğu aradan qaldırıb.

"ICTnews" Elektron Xəbər Xidməti "SecurityLab" resursuna istinadən yazır ki, "Acrobat Reader" yeniləməsi ümumilikdə 68 problemi, o cümlədən yaddaşın zədələnməsi, oxuma və yazma və s. ilə əlaqədar əksər boşluqları ləğv edib. Bir sıra boşluqlardan sərbəst kodun yerinə yetirilməsi və informasiyanın açıqlanması üçün istifadə etmək mümkündür.

"Experience Manager Adobe" kontent və mediaməlumatlar idarəetmə sistemində təxminən 10 səhv aradan qaldırılıb. Onlardan istifadə hakerlərə təşkilatın "Experience Manager" mühitinə qanunsuz müdaxiləyə imkan verir.

Bundan başqa, saytlararası senarilərin yerinə yetirilməsində (XSS) məxfi informasiyaya daxil olmağa imkan verən bir boşluq ləğv edilib.

"Windows" əməliyyat sistemi üçün "Download Manager" proqramında "Adobe" tərəfindən təhlükəli həllərlə əlaqədar imtiyazın artırılması üzrə boşluq aradan qaldırılıb.

Şirkət nümayəndələrinin sözlərinə görə, bu boşluqlardan istifadə edən hücumlar hələ ki qeydə alınmayıb.

Nizam Nuriyev





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.