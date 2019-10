Çinin Qilian dağlarında çəkilən foto "vəhşi həyat" kateqoriyasında ilin şəkli seçilib.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, Tibetli fotoqraf Yongqing Baonun Qilian dağında çəkdiyi foto 2019-cu ilin ən yaxşısı hesab olunur. Şəkil 100 ölkənin fotoqraflarının iştirak etdiyi 48000 min foto arasında birinci yeri tutub.

Fotoda dağ siçanının onu yemək istəyən tülküyə qəribə reaksiyası əks olunub.

Milli.Az müsabiqədə yer tutan digər fotoları da təqdim edir:

İsmayıl

Milli.Az

