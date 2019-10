Müəllim şagirdini kəfənləyib, dərs başa saldı - FOTO

Şagirdini kəfənə bükərək dərs başa salan müəllimlə bağlı istintaq prosesi başaldılıb.

Milli.Az Onedio-ya istinadla xəbər verir ki, Türkiyənin Balıkesir vilayətində yerləşən "15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi"nin "Din mədəniyyəti və əxlaq bilgisi" fənninin müəllimi Bekir Çete dərs zamanı 11-ci sinif şagirdlərindən birini kəfənləyib və bu anın şəkillərini çəkərək, sosial şəbəkələrdə paylaşıb.

Paylaşım birmənalı qarşılanmayıb. Məsələ ilə bağlı araşdırma aparılır.

Müəllimin həsb olunma ehtimalı var.

İsmayıl

Milli.Az

