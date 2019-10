“Bu haqda danışmağa utanıram” - Ailə qurmağa hazırlaşan Sevda Yəhyayeva - VİDEO - FOTO

ARB TV-nin "Show News" verilişinin növbəti müsahibi müğənni Sevda Yəhyayeva olub.



Milli.Az bildirir ki, şou-biznesin subay xanımları sırasında olan müğənni şəxsi həyatındakı ən son yeniliklərdən danışıb:



"Dünənə qədər düşünmürdüm. Çünki karyera fikirləşirdim. Artıq arzularımın çoxuna çatmışam. İndiyədək bu məsuliyyəti hiss etmirdim. Barmağımdakı sevdiyim üzükdür. Həmişə taxıram. Tək qaş üzükləri sevirəm. Hər gün "İnstagram"da sevgi etirafı alıram. Xoş sözlər yazırlar. Bunlar məni çox xoşbəxt edir. Sevməmişəm. Ona görə bu haqda danışmağa utanıram. Əsas odur ki, qarşıma çıxacaq adam insan olsun. Xoşbəxtlik maddiyyatda deyil".

Milli.Az

