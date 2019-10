Gürcüstan yanacaq idxalını azaldıb

Gürcüstan bu ilin yanvar-sentyabr aylarında 779,4 min ton benzin və dizel yanacağı idxal edib.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Neft Məhsulları İdxalçıları Birliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, illik müqayisədə qonşu ölkənin yanacaq idxalında 35 min ton və yaxud 4,3% azalma qeydə alınıb.

Hesabat dövründə Gürcüstanın yanacaq idxalında ən böyük paya 231,7 min ton olmaqla (29,7%) Rusiya sahib olub. Qonşu ölkə Ruminiyadan 215,5 min ton, Azərbaycandan 122,4 min ton, Türkmənistandan 87,9 min ton, Bolqarıstandan 68,3 min ton, Yunanıstandan 45,9 min ton benzin və dizel yanacağı tədarük edib.



