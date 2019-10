"Liverpul"un futbolçusu Trent Aleksandr-Arnold "Ginnesin rekordlar kitabı"na düşüb.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, İngiltərə millisinin üzvü Premyer Liqada müdafiəçilər arasında qol ötürməsi ilə rekord müəyyənləşdirib.

Ötən mövsüm 12 məhsuldar ötürmə edən futbolçu "Evertonun oyunçuları Endi Xinçkliff (1994/95) və Leyton Beynsin (2010/11) rekordunu yeniləyib.



Qeyd edək ki, 21 yaşlı futbolçu bu mövsüm Premyer Liqada 8 oyuna 1 qol vurub, 2 məhsuldar ötürmə edib.

Milli.Az

