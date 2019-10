Avrozonada illik inflyasiya azalıb

Bu ilin sentyabr ayında Avropa İttifaqı (Aİ), o cümlədən avrozona ölkələrində illik inflyasiya avqust ayına nisbətən 0,2 faiz bənzi azalaraq 1,8%-ə düşüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa Statistika İdarəsi ("Eurostat") məlumat yayıb.

Ay ərzində orta illik inflyasiya isə 1,4%-dən 1,2%-ə geriləyib.

Aİ ölkələri arasında illik inflyasiyanın ən yüksək həddi Rumıniyada (3,5%), ən aşağı həddi isə Portuqaliyada (-0,3%) qeydə alınıb.

Xatırladaq ki, Avropa Mərkəzi Bankının illik inflyasiya hədəfi 2%-dir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.