Şəkidə Nəsiminin anadan olmasının 650 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib (FOTO)

Bakı. Trend:

Oktyabrın 15-də M.F.Axundzadə adına Şəki şəhər Mədəniyyət Mərkəzində Azərbaycan şairi, böyük mütəfəkkir İmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 650 illiyinə həsr olunmuş “Cahana sığmayan şair” adlı ədəbi-bədii axşam keçirilib.

Trend-in məlumatına görə, tədbiri Mədəniyyət Mərkəzinin bədii rəhbəri Rəşad Rüstəmov açıq elan edərək, tamaşaçıların diqqətinə çatdırıb ki, Respublikamızda və rayonlarımızda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Sərəncamına əsasən 2019-cu ilin “Nəsimi ili” elan edilməsi münasibətilə bu səpkidə silsilə tədbirlər keçirilir və ilin sonuna qədər bu tədbirlərin davam etdirilməsi nəzərdə tutulur.

Daha sonra Nəsimi yaradıcılığına həsr olunmuş videoçarx nümayiş olunub.

Tədbirin bəbdii hissəsində Rüstəm Xəlilməmmədovun rəhbərlik etdiyi “Səbuhi” xalq çalğı alətləri ansamblının müşayəti ilə Nəsiminin qəzəllərinə bəstələnmiş mahnılar ifa edilib.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.