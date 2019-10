Dünyaca məşhur aktrisa Cennifer Eniston İnstaqram sosial şəbəkəsində özünə hesab açıb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, dünən qeydiyyatdan keçən profil artıq rəsmiləşdirilib.

Maraqlısı odur ki, cəmi bir foto paylaşan Cenniferi izləyənlərin sayı 6 milyon 700 min nəfərə çatıb. Onun dostları ilə paylaşdığı selfisini isə 9 milyona yaxın izləyici bəyənib.

Milli.Az

