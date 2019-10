Xəzər televiziyasında yayımlanan "Hər şey daxil" verilişinin qonaqları sırasında xanəndə Azru Qarabağlı da olub.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, o, müğənni Yusif Mustafayevin "Gəl ay qardaş" ifası zamanı duyğu dolu anlar yaşayıb.

Sənətçi qardaşının onlardan çox uzaq olduğunu bildirərək kövrəlib:

"Qardaşım Rusiyada yaşayır. Dəfələrlə ona bura köçməyini desək də o bundan imtina edib. Mən də qardaş həsrəti yaşayıram",- deyə bildirib.

