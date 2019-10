Anar Nağılbazın anasının ürək dağlayan görüntüləri - Ailəsinin dağılmasını istəmirdi - VİDEO

Metbuat.az xəbər verir ki, Reperin məzarını ziyarət edən anası, Şərqiyyə Cəbiyeva oğlunun itkisi ilə barışa bilmir:“Anar bir övlad kimi məni heç vaxt incitməyib. Ailəsinin dağılmağını istəmirdi. Çox fikir edirdi. Əsəb, stress keçirirdi. Otağına girib ağlayırdı. Eşidirdim. Heç yadımdan çıxmır. Mənə dedi ki, ana, bu gündən məni yaddan çıxar. Anar olmayacaq. Getdi. Üzərindən 15-20 dəqiqə keçməmişdi geri qayıdıb o sözü bir dəfə də təkrarladı. 2 saatdan sonra yıxıldı. Xəstəxanaya aparanda yolda keçindi. Hələ də inana bilmirəm ki, Anar rəhmətə gedib. İndiyədək ağlayıram, dözə bilmirəm. Anarın iyini balalarından alıram. Tətillərdə gətirirəm, yanımda qalırlar”.

