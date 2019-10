Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərinə 39 yaşlı şəhər sakininin qətlində şübhəli bilinən qonşusu, 41 yaşlı qadın saxlanılıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, öldürülən şəxsin meyiti doğranaraq qalıqları 5 kisəyə yığılıb. Kisələr evin yaxınlığındakı zibillikdən tapılıb.

İşsiz qadın Anastasiya X.-nın qonşusunu tamah məqsədilə öldürdüyü ehtimal edilir.

Yerli KİV qətlə yetirilən şəxsin mənzilində yaşayan iki şəxsin hadisədən sonra yoxa çıxdığını yazır.

Milli.Az

