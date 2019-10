Oktyabrın 18-də AFFA-nın həvəskar futbolçular arasında təşkil etdiyi Region Liqasının 2019/2020 mövsümünün püşkü atılacaq.

“Report” xəbər verir ki, püşkatma mərasimi 4 şəhərdə olacaq. Tədbir Bakıda (AFFA Futbol Akademiyası, saat 16:00), Mingəçevirdə (Gənclər evi, saat 11:30), Ağsuda (Şəhər stadionu, saat 16:00) və Lənkəranda (Olimpiya və İdman Kompleksində, saat 11:30) reallaşacaq.

Qeyd edək ki, Region Liqasında 5 zona üzrə 33 komanda mübarizə aparacaq.



