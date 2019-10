Azərbaycanın beynəlxalq axtarışa verdiyi 51 yaşlı qadın tutulub.

“Report”un xəbərinə görə, "İnterpol" xətti ilə axtarışda olan 1968-ci il təvəllüdlü Viktoriya İsgəndərova Belarusda saxlanılıb.

O, Cinayət Məcəlləsinin 178-ci (dələduzluq) maddəsi ilə ittiham olunur.

V.İsgəndərovanın Azərbaycana ekstradisiyası olunması üçün tədbirlər davam etdirilir.



