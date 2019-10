İspaniyanın “Barselona” klubunun futbolçusu Lionel Messiyə “Qızıl buts” mükafatı təqdim olunub.

“Report” xəbər verir ki, 32 yaşlı argentinalı hücumçu UEFA-ya üzv olan ölkələrin çempionatlarının ən yaxşı bombardiri üçün təsis olunan mükafatı 6-cı dəfə alıb.

Messi buna ötən mövsüm La Liqada 34 oyuna 36 qol vuraraq 72 xal toplamaqla nail olub.

Qeyd edək ki, “Barselona”nın yetirməsi olan Lionel Messi əsas komandada 2004-cü il oktyabrın 16-da debüt edib və hazırda klubun ən titullu futbolçusudur. O, 10 dəfə İspaniya və 3 dəfə klublararası dünya çempionu olub. Forvard 6 dəfə ölkə kubokunun, 8 dəfə ölkə Super Kubokunun, 4 dəfə Çempionlar Liqasının, 3 dəfə UEFA Super Kubokunun qalibi adını qazanıb. Argentinalı futbolçu 6 dəfə “Qızıl top”a və 6 dəfə “Qızıl buts”a layiq görülüb.





Posado en familia con la Sexta Bota de Oro de Leo Messi #LaSextadeMessi pic.twitter.com/Md5PTPO0Tb — MARCA (@marca) October 16, 2019





