Şəkidə yük maşını piyadanı vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonunun Qoxmuq kəndi ərazisində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan “Mercedes” markalı yük maşını yolu keçmək istəyən kənd sakini - 1965-ci il təvəllüdlü Qeysəddinov Hüseyn Yunus oğlunu vurub. Bədən xəsarətləri alan piyada dərhal Şəki Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.

Fakt araşdırılır.

(oxu.az)







