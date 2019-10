Azərbaycan futzal millisinin təlim-məşq toplanışı başlanıb

Dünya çempionatının əsas mərhələsinin oyunlarına hazırlaşan futzal üzrə Azərbaycan milli komandasının bu gündən Bakı şəhərində təlim-məşq toplanışı başlayıb.

"Report"un AFFA-nın rəsmi saytına istinadən verdiyi məlumata görə, baş məşqçi Joze Alesio Da Silva toplanışa 20 oyunçu dəvət edib...

Rövşən Hüseyinli ("Araz Naxçıvan"), Elnur Zamanov ("Neftçi" İK), Kamran Hacıyev ("Araz Naxçıvan"), Nihad İsmayılov ("Araz Naxçıvan"), Xətai Bağırov ("Araz Naxçıvan"), İsa Atayev ("Araz Naxçıvan"), Rizvan Fərzəliyev ("Araz Naxçıvan"), Ramiz Çövdarov ("Araz Naxçıvan"), Vitali Borisov ("Marafon"), Faiq Əliyev (EKOL), Oktay Rüstəmli ("Neftçi" İK), Teles Martins Thiago ("Norlisk Nikel", Rusiya), Kardoso Everton ("Levante", İspaniya), Melo Borges Eduardo (ACCS Futsal, Fransa), Oliveira Do Nascimento Uilyams ("Alarabi Sporting Club", Küveyt), Karvalyo Vilela Dos Santos ("Copagril Futsal", Braziliya), Hadi Ahmadi ("Araz Naxçıvan"), Vahid Şafiei ("Araz Naxçıvan"), Amir Şojaei ("Araz Naxçıvan"), Eşaq Soorqali (klubsuz)

Yarışın təqvimi:

23 oktyabr

Slovakiya – Monteneqro

Bakı İdman Sarayı. Saat 17:00

Azərbaycan – Moldova

Bakı İdman Sarayı. Saat 20:00

24 oktyabr

Moldova – Slovakiya

Bakı İdman Sarayı. Saat 17:00

Azərbaycan – Monteneqro

Bakı İdman Sarayı. Saat 20:00

26 oktyabr

Monteneqro – Moldova

Bakı İdman Sarayı. Saat 17:00

Slovakiya – Azərbaycan

Bakı İdman Sarayı. Saat 20:00



