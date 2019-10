Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Suriyanın şimalında həyata keçirdiyi “Sülh çeşməsi” əməliyyatı Qəndildə gizlənən PKK üzvlərini qorxuya salıb.

Axar.az xəbər verir ki, PKK liderlərindən Duran Qalxan əməliyyatın dayandırılması üçün Avropaya çağırış edib.

PKK terrorçusu ABŞ-ın İranda Türkiyədən istifadə etmək üçün YPG-ni Suriyanın şimalında tək buraxdığını iddia edib.

“ABŞ İrandan sonra Türkiyəni də böləcək. Türklər bilsin ki, Türkiyəni Sevrdən daha betər edəcəklər”, - PKK lideri bildirib.

