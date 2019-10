Türkiyəli aktrisa Hazar Ergüçlü bir neçə aydır birlikdə olduğu sevgilisi Onur ünlü ilə evlənməyə hazırlaşır.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçinin özündən 19 yaş böyük rejisor sevgilisi ona evlənmə təklif edib. Hazar isə ona "hə" cavabı verib.

Cütlüyün evlənməsi ilə bağlı məlumatı türk mediası yayıb.

Qeyd edək ki, Hazar Ergüçlü 27, Onur Ünlü isə 46 yaşındadır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.