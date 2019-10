Yevlax rayonunda yol qəzası baş verib.

"Report"un Qərb Mərkəzinin məlumatına görə, hadisə rayon mərkəzində 2 nömrəli orta məktəbin yaxınlığında qeydə alınıb.

Belə ki, "VAZ-2107" və OKA markalı iki minik avtomobili toqquşub. OKA-da olan sərnişin, 2001-ci il təvəllüdlü Ramin Rəsulzadə xəsarət alıb. O, Yevlax Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.