Bir albomun ən önəmli qismi içərisindəki musiqilər olsa da, hər şey sadəcə mahnılardan ibarət deyil. Üz qabığının maraqlı olması da, onu tamamlamalıdır.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, bəs, qadın müğənnilər albom qapaqlarından tamamilə silinərsə, necə görünər?

İranın musiqi platforması "Melovaz" qadın musiqiçiləri albom kağızlarından silərək, bu sualın cavabını verib.

Milli.Az

