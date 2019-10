ABŞ İrana kiber hücum TƏŞKİL EDİB

ABŞ İrana kiber hücum təşkil edib.

Metbuat.az “euronews”ə istinadən xəbər verir ki, kiber hücum sentyabr ayının 14-də Səudiyyə Ərəbistanına məxsus neft emalı zavodlarına təşkil edilən hücumdan sonra təşkil olunub.

Məlumata görə, kiber hücum İrana məxsus bəzi təchizatlara ciddi ziyan vurub. Kiber hücumun prezident Donald Trampın İranın nüfuzunu məhdudlaşdırmaq üçün yürütdüyü siyasətin tərkib hissəsi olduğu bildirilib.

İran kiber hücumu təsdiq etməyib. Pentaqon isə məsələyə münasibət bildirməyib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

