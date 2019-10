İsrail Suriyaya gizlincə zərbə endirib

İsrail aviasiyası Suriyadakı münaqişənin kəskinləşməsindən istifadə edərək ölkəyə gizlincə hücum təşkil edib.

Milli.Az "qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Babak Taqvey (Babak Taghvaee) öz tvitter mikrobloqunda məlumat verib.

"Suriyanın şimal-şərqindəki xaos İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinə Suriyadakı İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu ilə əlaqəli hədəflərə qarşı gizli hava hücumları üçün əla bir fürsət verdi. Ötən gecə İsrail Hərbi Hava Qüvvələri İraq sərhədi yaxınlığındakı Əbu Kamalda korpusa məxsus düşərgəni vurdu", -deyə o, yazıb.

Milli.Az

