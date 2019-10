Qazaxıstanın ilk prezideti Nursultan Nazarbayev Bakı bulvarında piyada gəzib.

Modern.az xəbər verir ki, bu barədə Tvitterdə Nursultan Nazarbayevin mətbuat katibi Aydos Ukib yazıb.

O, statusuna müvafiq foto da əlavə edib.

