Tramp ilk dəfə söylədi: Onlar mələk deyillər

ABŞ prezidenti Donald Tramp Türkiyənin Suriyada həyata keçirdiyi əməliyyatla bağlı növbəti dəfə danışıb.

Publika.az xəbər verir ki, Tramp bunun ABŞ-ın problem olmadığını bildirib.

“Bu, Türkiyə ilə Suriya arasındadır, mənim problemim deyil”, - o deyib.

ABŞ prezidenti həmçinin, YPG/PKK terror təşkilatına işarə edərək “onlar mələk deyillər” söyləyib.

Qeyd edək ki, Türkiyə Silahlı Qüvvələri və Suriya Milli Ordusu oktyabrın 9-dan Suriyanın şimalında PKK/YPG/PYD terror təşkilatına qarşı əməliyyat keçirir.

