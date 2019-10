Rusiyanın “S7” hava yolu şirkəti Gürcüstanın Kutaisi şəhərinə uçuşlara başlayır.

“Report” Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə şirkətə ölkənin rəsmi qurumları icazə verib.

Uçuşlar həftədə 7 dəfə nəzərdə tutulub.



