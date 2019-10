Fransanın Kann şəhərində keçirilən "Mipcom" sərgisinə qatılan Ebru Şahin bu dəfə sosial media paylaşımları ilə diqqət çəkib.

Milli.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, qırmızı xalıda yetərincə marağa səbəb olan aktirsa qaldığı otelin balkonunda pozlar verib.

Sənətçinin İnstaqramda paylaşdığı fotolar 300 mindən çox "like" alıb.

Milli.Az

