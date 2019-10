Tovuz rayonunda yol qəzası baş verib.

"Report"un Qərb Mərkəzinin məlumatına görə, hadisə Qazqulu kənd ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, "VAZ 2106" və "VAZ 2107" markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində 4 nəfər xəsarət alıb. Onlar Tovuz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılıblar.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



