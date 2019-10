Hulusi Akar futbolçulara belə dəstək oldu - FOTO

AKP-nin Türkiyə Böyük Millət Məclisi toplantısına qatılan Milli Müdafiə naziri Hulusi Akar iclas salonuna əsgər salamı verərək daxil olub.

Milli.Az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, onun bu addımı zalda, eləcə də sosial şəbəkələrdə böyük maraqla qarşılanıb.

Türkiyə mediası nazirin bu addımını türk futbolçulara dəstək kimi qiymətləndirib. Belə ki, Türkiyə futbolçuları Avro-2020-nin seçmə mərhələsində Fransa ilə matçda hərbi salam verdikləri üçün UEFA tərəfindən məsələ ilə bağlı araşdırma başladılıb.

Milli.Az

