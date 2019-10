Bu 5 qidanı çiy halda yeməyin - FOTO

Bəzi insanlar tərəvəz bitkilərinin çiy halda yeyilməsinin sağlamlıq üçün daha faydalı olduğuna inanırlar.

Amma bəzi tərəvəzlər var ki, heç bir halda çiy yeyilməməlidir.

Milli.Az medicina.az-a istinadən həmin qidalar barədə məlumatı təqdim edir.

Brokoli

Brokoli, Brüssel kələmi, gül kələmi və kələm kimilər sinifindən olan digər tərəvəzlər çiy halda yeyiləbilən tərəvəzlərdəndir. Lakin çiy halda yemək köp yaradır. Buna görə də elə bişmiş halda yeməyiniz daha məqsədəuyğundur.

Badımcan

Badımcanın tərkibində mədə-bağırsaq traktını qıcıqlandıran, kalsiumun udulmasını azaldan solanin maddəsi var. Nəticə etibarı ilə badımcanı çiy halda yeyən insanlarda mədə ağrısı və bulanması, başgicəllənmə, hətta qusma ilə qarşılaşa bilərsiniz. Ama badımcanı bişirməklə siz solanini zərərsizləşdirirsiniz.

Uçqun otu

Yarpaqları toksik maddələr ifraz edir. Çiy halda yemək istəsəniz çox az miqdarda yeyə bilərsiz. Uçqun otunun yeyilə bilən hissəsi sadəcə zoğlarıdır. Həm ləzzətli, həm də faydalıdır.

Kartof

Kartofu çiy halda yeməyiniz məsləhət deyil. Yetişməmiş xam kartof günəş işığına məruz qaldıqda təhlükəli miqdarda solanin ifraz edə bilər. Bu, xam badımcan yeməklə eyni simptomlara səbəb ola bilər.

Qırmızı lobya

Qırmızı lobya çiy halda yeyildikdə mədə sancılarına, qusma və ishala səbəb olur. Dadsız və iysizdir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.