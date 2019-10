Dırnaqlarını yeyənlərin nəzərinə - Səbəb stress deyil!

Tədqiqatçılar və psixoloqlar uzun müddət dırnaq yemə vərdişinin sıxıntı və stresdən qaynaqlandığını düşünürdü. Bu diaqnoz illərdir cəmiyyət tərəfindən qəbul edilmiş bir fikirdir.

Milli.Az medicina.az-a istinadən bildirir ki, aparılan son araşdırmalara görə, bu davranışın yeni səbəbləri ortaya çıxıb. Şiraz Universitetinin uşaqlar üzərində apardığı araşdırmaların nəticəsində məlum olub ki , dırnaq yeməyin tərgidilməsi üçün müəyyən qadağalar və cəza üsulları buna kömək etmir. Hətta problem və sıxıntıları aradan qaldırılan uşaqlarda da bu davranış pozuntusunun davam etdiyi məlum olub.

Son araşdırmalar zamanı, dırnaq yemənin davamlı adət halı olduğu müəyyən edilib. Bəs bunun səbəbi nədir?

Tədqiqatçılar, dırnaqları yeyən insanların ümumi emosional dinamikalara sahib olduqları qənaətindədirlər. Bu tip insanlarda əvvəlcə "mükəmməl olma" duyğusu önə çıxır. Daha sonra "bağımlı olma" duyğuları aktiv olur. Hətta alimlərin fikrinə görə, əgər bir işin doğru görülməsini istəyirsinizsə onu dırnaqlarını yeyən birinə həvalə edə bilərsiniz.

Çünki dırnaqları yeyən insanlar bunu mütləq nəyəsə diqqət yönəltmək üçün etdiklərinə inanırlar. Qeyd edək ki, dırnaqları yeyən insanlar adətən kitab oxuyarkən, nə isə seyr edərkən, səs dinlədikdə və ya diqqəti tələb edən bir işə başladıqda bunu edirlər. BU onları son dərəcə diqqətli edir.

Araşdırmacıların bir qismi, bu vərdişdən əziyyət çəkənləri rahat buraxmaq lazım olduğunu söyləyir. Digər qrup araşdırmacının fikrinə görə isə, dırnaqdakı bakterialar orqanizm üçün çox təhlükəlidir.Ona görə də, bu vərdişi qəti şəkildə tərgitmək lazımdır.

Milli.Az

