Barmaqlarınızla daxili orqanlarınızı MÜALİCƏ EDİN - Yaponların sağlamlıq RESEPTİ

Qədim dövrlərdən yaponlar qeyri-ənənəvi müalicə metodlarından istifadə edirlər.

Milli.Az xəbər verir ki, bu müalicə üsulu barmaqlardakı müəyyən yerləri stimullaşdıraraq emosional tarazlığı bərpa etməyə kömək edir. Yaponlar, hər barmağın bədənin iki orqanı ilə əlaqəli olduğuna əmindirlər.

Yapon üsuluna görə, müəyyən bir orqanı yaxşılaşdırmaq üçün müvafiq barmağından tutub 3-5 dəqiqə masaj hərəkətləri ilə möhkəm bir şəkildə sıxmaq lazımdır. Bu vəziyyətdə dərindən nəfəs almaq çox vacibdir. Sonra bütün barmaqlarını bu üsulla 3 dəqiqə masaj edin.

Kiçik barmağın ürək, nazik bağırsaq və bədənin sümük sistemi ilə əlaqəsi var. Duyğular- özünə inamsızlıq narahatçılıqdır.

Adsız barmağı qalın bağırsaq, ağciyər və dərinin vəziyyətinə təsir göstərir. Duyğular qorxu, kədərdir.Orta barmaq qan damarlarının, qaraciyərin və öd kisəsinin işi ilə əlaqələndirilir. Duyğular - qəzəb, əsəbilik.

Şəhadət barmağının sidik kisəsi, böyrəklər və əzələlərlə əlaqəsi var. Duyğuları- qorxudur.

Baş barmağın dalaq və mədə ilə əlaqəsi var. Məsul olduğu duyğular narahatlıq və depressiyadır. (ölkə.az)

Milli.Az

