Evdə pendir hazırla - Asan qaydası

Marketlərdəki pendirlərin mənbəyi və keyfiyyətinə inam gündən-günə itir. Ona görə artıq xanımlar evdə özləri pendir hazırlamaq yollarını axtarır.

Lazımdır:

Süd -1 litr

Xama - 300 qr

duz - 1 ç.q

yumurta -3 ədəd

Hazırlanması:

Südü qaynara qoyub, duz qatırsız. Ayrıca xama ilə yumurtaları çalın. Süd qaynara düşən kimi, bu xamalı qarışımı əlavə edib, dam qarışdırmaqla 5 dəqiqə bişirin.



Elə ki, südlü xama zərdabından ayrıldı, oddan götürüb, süzgəcdən keçirin. Suyu tam süzülür, qalan kütləyə pendir kimi forma verib, bərkidin və soyuducuya qoyun. 1-2 saatdan sonra yeməyə hazırdır.

