Bakıda qardaş qardaşı bıçaqlayıb

Bakıda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

"Report" xəbər verir ki, hadisə Sabunçu rayonunda qeydə alınıb.

Balaxanı qəsəbəsində 1967-ci il təvəllüdlü Aşurov Kamandar Haqverdi oğlu qardaşı ilə mübahisə edib. Mübahisə dava ilə nəticələnib, dava zamanı o, 3 bıçaq xəsarəti alıb.

Yaralı təcili tibbi yardım briqadasının köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Ona hər iki qolun, döş qəfəsinin kəsilmiş-deşilmiş yarası diaqnozu qoyulub və cərrahi əməliyyat edilib. K.Aşurovun vəziyyəti kafi qiymətləndirilir.

Faktla bağlı Sabunçu Rayon Polis İdarəsində araşdırma aparılır.



