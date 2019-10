Bakı. Trend:

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Rusiyaya səfər edəcək.

Trend-in Türkiyə KİV-lərinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Türkiyə prezidenti Administrasiyasının əlaqələr üzrə İdarəsinin məlumatında deyilir.

Məlumata əsasən, T.Ərdoğanın Rusiyanın Soçi şəhərinə səfəri oktyabrın 22-si baş tutacaq.

Səfər çərçivəsində Türkiyə prezidenti rusiyalı həmkarı Vladimir Putin ilə görüşəcək.

