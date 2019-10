İTV-də internetin sürəti tısbağaya bənzədildi – VİDEO

İTV-nin efirində yayımlanan “3D” verilişinin növbəti qonağı Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz olub.

Axar.az xəbər verir ki, O.Gündüz ölkədə internetin vəziyyəti ilə bağlı danışıb.

* Azərbaycanda internetin sürəti hansı canlıya bənzəyir: gepard, yoxsa tısbağa?

* İnternet məkanında bilə-bilə rəqabət üçün qeyri-sağlam şərait yaradıldığını demək olarmı?

* Bu sahədə qiymət siyasəti sizi qane edirmi?

* Azərbaycanda silikon vadisi olsa, bu harda yerləşərdi?

* İTV efirində plüralizmə meydan ayırırmı?

kimi maraqlı suallara cavablar səsləndirilib.

