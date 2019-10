Səudiyyə Ərəbistanında ağır yol qəzası baş verib.

"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd edilir ki, zəvvarları daşıyan avtobus yük avtomobili ilə toqquşub. Toqquşmadan sonra avtobus tamamilə yanıb.

Qəza nəticəsində azı 36 zəvvar həlak olub. Zəvvarların Asiya və Yaxın Şərq ölkələrindən olduğu bildirilir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.