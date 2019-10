İraqın müdafiə naziri Suriyadan bu ölkəyə qaçmış bir neçə İŞİD döyüşçüsünün tutulduğunu bildirib.

"Report" RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə INA agentliyi məlumat yayıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.