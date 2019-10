PKK İŞİD-dən daha pisdir.

Axar.az xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp deyib.

Tramp Türkiyənin əməliyyatına təəccüblənmədiyini deyib:

"Ərdoğanın qərarı məni təəccübləndirmədi. Uzun müddətdir, bunu etmək istəyirdi, Suriya sərhədinə əsgər yığırdı".

Qeyd edək ki, bundan öncə də Tramp kürdlərin mələk olmadığı barədə açıqlama vermişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.