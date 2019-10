Yaponiyada “Haqibis” qasırğası qurbanlarının sayı 77 nəfərə çatıb.

"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin İctimai Televiziyası məlumat yayıb.

Məlumata görə, təbii hadisə zamanı azı 10 nəfər itkin düşüb, 340-dən çox insan müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar.



