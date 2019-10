"YouTube"un işində problem yaranıb

Bakı. Trend:

"YouTube" onlayn-videohostinqin istifadəçiləri xidmətin işində qüsurlarla üzləşiblər.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə populyar internet resurslarda problemləri izləyən "Downdetector" portalı xəbər verir.

Portalın məlumatına əsasən, texniki qüsurlar bütün dünyada qeydə alınlıb.

Bildirilir ki, istifadəçilərin şikayətlərinin 54 faizi videoların yayımında problemlərin olduğunu, 44 faizi saytın düzgün işləməməsini bildiriblər.

