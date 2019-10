"YouTube"un işində nasazlıq yaranıb

Dünyanın bir sıra ölkələrində "YouTube" onlayn-videohostinqin istifadəçiləri xidmətin işində nasazlığın yarandığını bildirirlər.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə məşhur internet-resursların işini izləyən "Downdetector" portalı məlumat yayıb.

Nasazlıq Bakı vaxtı ilə saat 03:40 radələrində yaranıb. Xidmətin istifadəçiləri (54%) daha çox videolara baxışlarda problemlərin yaranmasından şikayət edirlər. İstifadəçilərin 44%-i "YouTube" hostonqinin ümumiyyətlə işləmədyini bildirirlər.

Xidmətin işində problemlər dünyanın demək olar bütün ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda da müşahidə olunur. Respublikamızda müşahidə edilən problem əsasən videolara baxışda özünü göstərir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.