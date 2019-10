Filippində 6,3 bal gücündə zəlzələ olub.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sinxua" agentliyi məlumat yayıb.

Məlumata görə, yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 11:37-də qeydə alınıb. Zəlzələnin episentri Sultan-Kudarat vilayətinin Kolumbio yaşayış məntəqəsindən 7 kilometr məsafədə yerləşib.

Zəlzələ nəticəsində 5 nəfər ölüb, daha 77 nəfər xəsarət alıb.

Qeyd edilir ki, təbii hadisə zamanı 17 nəfər Makilala şəhərində, daha 60 nəfər isə Tulunan, Maqsaysay və Diqos şəhərlərində zərər çəkiblər.



