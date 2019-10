Pompeo Çavuşoğlu ilə telefon danışığı zamanı Türkiyəni dialoqa qayıtmağa çağırıb

Bakı. Trend:

ABŞ dövlət katibi Mayk Pompeo və Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu arasında oktyabrın 15-i telefon danışığı olub.

Trend-in "TASS"a istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə M.Pompeo öz "Twitter" səhifəsində yazıb.

M.Pompeo bildirib: "Ötən gün Türkiyənin XİN rəhbəri Mövlud Çavuşoğlu ilə danışmışam, Türkiyəni hərbi əməliyyatı dayandırmağa və Suriyanın şimal-şərqində təhlükəsizlik məsələləri üzrə ABŞ-la dialoqa qayıtmağa çağırdım".

Qeyd edək ki, bu telefon danışığı ABŞ-ın Türkiyənin Milli Müdafiə və Energetika və Təbii Sərvətlər Nazirliklərini və bu nazirliklərin rəhbərləri Hulusi Akar və Fatih Dönməz, həmçinin daxili işlər naziri Süleyman Soylunu sanksiyalar siyahısına əlavə etdikdən sonra yaradılan ilk əlaqə olub.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.