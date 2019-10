"Mançester Yunayted"in yarımmüdafiəçisi Pol Poqba və qapıçısı David De Xea İngiltərə Premyer Liqasının 9-cu turunda "Liverpul"la matçı buraxacaq.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, buna səbəb hər iki oyunçunun zədəli olmasıdır.

Qeyd edək ki, "Mançester Yunayted" - "Liverpul" görüşü oktyabrın 20-i olacaq.

Milli.Az

